A PSP inicia esta segunda-feira a operação ‘Phone Off’, que vai durar até ao dia 12 de maio. O objetivo é fiscalizar a utilização do telemóvel durante a condução para prevenir e dissuadir comportamentos de risco.

De acordo com um comunicado da força de segurança, esta operação surge numa altura em que se registam elevados níveis de sinistralidade rodoviária. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela PSP, entre 01 de janeiro e 30 de abril foram registados 4.998 acidentes, que provocaram 53 vítimas mortais, 231 feridos graves e 5.888 feridos ligeiros. Entre as vítimas mortais estão as 29 pessoas que perderam a vida no acidente com um autocarro turístico na Madeira.

“Com exceção dos aparelhos dotados de um único auricular ou de microfone com sistema de alta voz, o Código da Estrada proíbe a utilização e manuseamento de telemóveis durante a condução/marcha dos veículos atendendo a que estudos demonstram os seus efeitos nocivos, comprovando que o uso de ferramentas digitais ao volante aumenta drasticamente o risco de acidentes rodoviários", recorda a PSP, acrescentando ainda que "manter uma conversa telefónica durante a condução, possui efeitos tão nocivos como conduzir sob influência de álcool".

“Deste modo pretende-se através do incremento da ação fiscalizadora e consequentemente a imposição de restrições e sanções dissuadir a prática de infrações rodoviárias, associadas ao uso do telemóvel durante a condução, promovendo a adoção de comportamentos seguros por parte dos condutores e assim promover a segurança rodoviária de todos os utentes da via”, lê-se.