A partir de agora Ricardo Teodósio e José Teixeira juntam-se às estrelas do Campeonato do Mundo FIA de Ralis (WRC) para disputar o consagrado Vodafone Rally de Portugal, entre 30 de maio e 2 de junho, a competição que já está a agitar os meios da modalidade.

Ricardo Teodósio lutou pela vitória até à última classificativa especial em Mortágua e essa postura determinada valeu-lhe o segundo triunfo em três provas no Campeonato de Portugal de Ralis e ao contrário de muitos outros pilotos, sempre com grande humildade.

O piloto do Skoda Fabia R5 venceu duas classificativas no sábado e esteve sempre num dos dois primeiros lugares da geral, durante o dia decisivo, nunca baixando os braços mesmo quando o seu adversário mais direto passou à frente do rali, acreditando até final.

Na antepenúltima classificativa, José Pedro Fontes e Inês Ponte sofreram um despiste e a dupla algarvia parou no troço para se certificar que tudo estava bem com eles, retomando depois o percurso para confirmar uma vitória que os recoloca na liderança do campeonato.

“Nunca baixamos os braços”

Ricardo Teodósio explicou que “em primeiro lugar, tenho de destacar que só ficámos descansados quando percebemos que José Pedro Fontes e Inês Ponte estavam bem, todos queremos ganhar e somos competitivos, mas há coisas bem mais importantes que o desporto”.

Sobre o desempenho da sua equipa, o piloto da Guia disse que “nós nunca baixámos os braços e andámos sempre no limite ao longo do rali”, recordando que “no final da manhã de sábado, os quatro primeiros da geral estavam separados por três ou quatro segundos”.

“Isto só demonstra como o campeonato este ano está equilibrado, talvez seja mesmo o mais competitivo dos últimos anos, com vários pilotos com hipóteses de ganhar”, referiu Ricardo Teodósio, salientando que “isto também realça o excelente trabalho que temos vindo a fazer, pois os campeonatos não se ganham só com a rapidez, também é preciso ser consistente e estar sempre entre os primeiros”.

“Quero agradecer a toda a equipa da ARC Sport, que fez um excelente trabalho na procura das melhores afinações para estas condições tão difíceis, bem como reconhecer os nossos patrocinadores e parceiros, as nossas famílias, amigos e a todas as pessoas que nos dão força dentro e fora dos troços”, acrescentou Ricardo Teodósio.