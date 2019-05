Depois de um fim de semana marcado pelo bom tempo, a temperatura máxima começa a descer já esta segunda-feira, sendo que, a partir de terça-feira, a chuva regressa praticamente a todo o território nacional.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira, a temperatura máxima vai variar entre os 24 graus, em Beja e Santarém, e os 17 graus, no Porto e em Viana do Castelo.

Guarda, Viseu e Bragança são os distritos mais frios, com a temperatura mínima a atingir os 8 graus.

O IPMA prevê ainda chuva fraca e chuviscos a norte do cabo Carvoeiro no final do dia. No entanto, é esperado o regresso do bom tempo no final da semana.