No rescaldo do dia, António Costa vestiu o fato de líder do PS, e foi a Campo Maior, Portalegre, para dizer que o Governo “mitigou o tempo perdido” dos docentes.

E falou aos militantes, sustentando que mais importante do que perder “um voto” é perder “a confiança” conquistada, mesmo em ano eleitoral. “Não vamos buscar votos a qualquer preço”, disse.

Referindo-se à lei que prevê a reposição integral do tempo de serviço dos professores, António Costa garantiu: “não deixaremos que o diploma seja aprovado”. E prometeu ainda: “aquilo que temos que garantir é nao só que aquilo que damos a uns, damos aos outros, mas também que é sustentável”.

António costa frisou ainda: “Acabámos com o mito de que não era possível governar à esquerda com contas certas”.