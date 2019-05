Pelo menos 13 pessoas, incluindo dois menores, morreram depois de o avião em que seguiam ter feito uma paragem de emergência no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscovo.

O avião da companhia aérea russa Aeroflot fazia a ligação entre Moscovo e Murmansk e aterrou de emergência depois de ter sido verificado um incêndio num dos motores, alegadamente devido a um raio, avança a imprensa russa.

No entanto, a companhia aérea avança que as causas do acidente estão relacionadas com "falhas técnicas".

As autoridades locais, segundo a imprensa russa, avançam ainda terem sido registados vários feridos.

O avião foi totalmente consumido pelas chamas.