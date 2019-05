O Sporting arrancou este domingo a segunda maior goleada do campeonato nesta temporada, vencendo o Belenenses, SAD no Jamor por arrasadores 8-1! Três dos oito golos foram apontados por Bruno Fernandes, que soma agora 19 tentos no campeonato, estando a dois do melhor marcador, o benfiquista Seferovic.

Os azuis de Silas ficaram em desvantagem numérica logo aos 21 minutos, com a expulsão do guarda-redes Muriel, numa altura em que já perdiam (golo de Raphinha aos dez minutos). Em cima do intervalo, Luiz Phellype aumentou a vantagem para os leões, a passe de Bruno Fernandes, com Licá a reduzir para a equipa da casa aos 61'.

A partir daí, o conjunto de Marcel Keizer foi um autêntico rolo compressor: Gudlej fez o 1-3 aos 65', beneficiando de um ressalto num adversário que traiu o guardião azul, e seguiram-se dois golos de Bruno Fernandes em seis minutos (69', de penálti, e 75'). Entrou então Bas Dost, de regresso aos relvados, e seria o holandês a fazer o sexto golo leonino logo no minuto seguinte, antes de Bruno Fernandes completar o hat-trick (84'). Em cima dos 90', Doumbia estreou-se a marcar de leão ao peito, fechando as contas.

Bom prenúncio para o Sporting, que regressará ao Estádio do Jamor no próximo dia 24, então para disputar a final da Taça de Portugal com o FC Porto. Os leões, recorde-se, já tinham assegurado o terceiro lugar, após a derrota do Braga frente ao Marítimo, e ainda têm possibilidades matemáticas de chegar ao segundo - para isso terão de vencer o Tondela em Alvalade, na próxima jornada, e no Dragão na última e esperar que os portistas percam na próxima ronda, na Choupana, frente ao aflito Nacional.