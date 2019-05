Rui Rio, presidente do PSD, apontou o dedo a António Costa, afirmando que o primeiro-ministro criou uma “crise política artificial”.

Em conferência de imprensa este domingo, o presidente do PSD não poupou críticas ao primeiro-ministro. Rio considerou que com esta tomada de posição Costa quis "perturbar a campanha para as europeias porque tem a plena consciência que está a correr mal ao seu partido". E defendeu que Costa assumiu o papel de vítima.

"O travão financeiro, que a proposta do PSD contém para que seja evitado o papão da orgia orçamental com que o Governo hipocritamente acena, foi reprovado com os votos irresponsáveis dos deputados do PS", afirmou, acrescentando que o PSD vai "propor no plenário a inclusão das propostas de salvaguarda que fizemos na comissão e que o PS incoerentemente rejeitou".

Recorde-se que na quinta-feira os deputados do PSD, CDS, PCP e BE aprovaram na especialidade a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Depois disso, o Governo ameaçou demitir-se que a recuperação integral fosse aprovada na votação final.