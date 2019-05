A indústria do turismo no Sri Lanka já está a sentir os efeitos dos atentados terroristas que há duas semanas mataram mais de 250 pessoas, incluindo um português, avança a Reuters.

A agência de notícias avança que o turismo, que representa 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, está a sofrer com o cancelamento das reservas de hotéis e voos por parte de turistas, um pouco por todo o mundo, que terão medo da existência de novos ataques.

“É um grande golpe para a economia e para a indústria do turismo”, disse o presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, em entrevista no passado sábado, acrescentando que “para que a economia se desenvolva, é importante que o turismo retorne onde estava antes dos ataques”.

A Reuters avança ainda, com base em dados da consultora ForwardKeys, que a taxa de reservas nos hotéis registou uma quebra de 186% logo na semana a seguir aos ataques, quando comparada a igual período do ano passado.

O número de cancelamentos de reservas é ainda superior ao de marcação de novas. A Reuters garante ainda que Colombo, a capital do Sri Lanka, tem sofrido o maior impacto.