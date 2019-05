O Sporting Clube de Braga sagrou-se na tarde deste domingo campeão nacional de futebol feminino, ao ter empatado a zero bolas com o Sporting no Estádio Municipal 1º de Maio, em Braga, perante mais de 4600 espetadores. É a primeira vez que as bracarenses conquistam um título na Liga BPI, tendo entrado para a jornada 21 com três pontos de vantagem sobre as leoas, com quem tinham também vantagem no confronto direto - na primeira volta, o Braga tinha vencido o Sporting em Alcochete por 2-0.

Desde início que o Sporting de Braga desfrutou das melhores oportunidades para marcar, mas a guardiã leonina Patrícia Morais esteve à altura, defendendo bem em todos os lances, num jogo muito equilibrado e bastante emotivo, com a árbitra Sílvia Domingues a ter de advertir os elementos dos bancos de ambas as equipas nos últimos minutos do encontro.

Ao final da tarde a equipa arsenalista, treinada por Miguel Santos, será recebida nos Paços de Concelho de Braga pelo Executivo camarário presidido por Ricardo Rio. Está assim cumprido um dos grandes objetivos de António Salvador, o presidente do clube minhoto, que apostou forte no futebol feminino esta temporada tendo precisamente em vista a conquista do título nacional.