O choque entre os dois veículos ocorreu no final do percurso, tendo valido o sangue-frio do piloto que ficou temporariamente imobilizado, conduzido pelo júnior Orlando Batina, na sequência do embate lateral com o outro automóvel, guiado por Luís António Lisboa, no segundo dia da prova que decorrerá até ao final da tarde deste domingo, em Palmeira, arredores a norte da cidade de Braga, com 30 pilotos e 24 viaturas do troféu monomarca.

No sábado o piloto Francisco Marrão capotou, também sem ferimentos, tendo o seu carro sido recuperado ainda a tempo de participar igualmente na sua segunda corrida de treinos.