O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou este sábado no Twitter que sete militares morreram na sequência da queda de um helicóptero.

A aeronave tinha descolado de Caracas rumo a San Carlos, onde Nicolás Maduro, acompanhado por altos comandos militares, liderava manobras militares em El Pao, na presença de cerca de 5.300 soldados

“Nas primeiras horas da manhã de hoje [sábado], caiu um helicóptero das forças armadas da Venezuela, provocando a morte a sete oficiais dignos da Pátria. Lamento profundamente este incidente e expresso as minhas sentidas condolências às suas famílias e amigos”, escreveu Nicolás Maduro no Twitter.

Já de acordo com um comunicado do ministério da defesa, o helicóptero caiu numa área montanhosa no município de El Hatillo: “Foi ordenada a ativação da comissão de inquérito responsável por acidentes aéreos, a fim de realizar as investigações necessárias para determinar as possíveis causas deste acidente", acrescentou o ministério.