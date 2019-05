Neste domingo pode aproveitar mais um dia de praia, uma vez o calor se mantém com as temperaturas a chegarem aos 28 graus Celsius em várias zonas do país, como é o caso de Santarém, Évora e Beja, segundo indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Assim, em Lisboa os termómetros vão variar entre os 13 e os 26 graus e no Porto as temperaturas deverão registar 13 graus de mínima e 24 de máxima.

Já o distrito mais frio este domingo é Guarda, sendo que as temperaturas podem variar entre os 6 e os 20 graus.

No entanto, de acordo com o IPMA, a chuva vai regressar já na próxima semana, terça-feira, bem como vai notar-se uma descida signifitcativa das temperaturas.