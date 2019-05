O piloto Manuel Gião obteve durante este sábado o melhor tempo, em ambas as corridas cronometradas de treinos, já na segunda jornada do Kia Picanto GT Cup, que este fim de semana está a decorrer, no Circuito Vasco Sameiro, na freguesia de Palmeira, em Braga.

Manuel Gião mantém esta temporada a boa forma que evidenciou o ano passado, aquando da primeira época do troféu Kia Picanto GT Cup, que até domingo prosseguirá com 30 pilotos em 24 carros, na segunda prova da temporada 2019 da nova prova de monomarca.

Estão a competir este fim de semana no Circuito Vasco Sameiro, em Braga, 14 pilotos da categoria Júnior e 12 Pilotos da categoria Pro, a par de dois convidados (categoria Guest) da Kia Portugal, com João Seabra a dividir a condução do carro entre Ricardo Gonçalves.

Na categoria Pro estão os pilotos Univex e Corvauto, Manuel Gião e João Santos, bem como Francisco Marrão, Pedro Baiona, Hugo Marcos, José Supico, Henrique Van Uden, Pedro Alves, Afonso Vaz, Simplício Taveira, Miguel Abrantes e ainda Sérgio Azevedo.

Na categoria Júnior estão a competir durante este sábado e no domingo, vários pilotos, Luís Tavares, Francisco Coutinho, Alexandre Areia, João Aguiar-Branco, Orlando Batina, João Galveias, M. Coutinho, Luís Lisboa, David Matos-Chaves e José Bastos, a par de Guilherme Dal Maso e José Maria Marreiros, bem como o piloto FPAK Rodrigo Ferreira, o piloto SGS Car Tiago Madeira e também os vencedores das edições 2018 e 2019 do Kia Racing Opportunity, Rui Silva e Vasco Pereira., constituindo uma estreia de Luís Tavares (Luka Tavares), o piloto de Esposende, a dar primeiros passos aos 21 anos.