Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, foi este sábado homenageado pelos jogadores e adeptos da sua equipa e, até os jogadores do Desportivo das Aves, quiseram apoiar o jogador que está ainda internado depois de ter sofrido um ataque agudo do miocárdio.

Na 32ª jornada do campeonato, os jogadores dos dragões tiraram a fotografia antes do início do jogo com uma tarja que dizia “Força Iker”. Já os atletas do Aves levaram camisolas que diziam também “Força Casillas”.

À exceção dos adeptos do Aves, quem estava presente no estádio do Dragão fez um minuto de silêncio. Depois disso, seguiram-se músicas dedicadas ao guarda-redes e, nas bancadas, os adeptos do FC Porto fizeram questão de demonstrar também o seu apoio.