As temperaturas altas têm os dias contados e vão começar a diminuir já a partir de domingo. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva estará de volta na próxima semana. No entanto, no próximo fim-de-semana as temperaturas altas regressam.

A chuva está prevista para todo o país, à exceção do Sul do território português, onde as temperaturas deverão manter-se nos 24 graus durante toda a semana.

Em Lisboa, há chuva a partir de quarta-feira. No entanto, nas regiões centro-norte e norte do país a precipitação começa mais cedo – na terça-feira.