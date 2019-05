Filipe Albuquerque e João Barbosa vão sair este domingo para a quarta jornada do IMSA WeatherTech Sports Car Championship em Mid-Ohio, nos EUA, da quinta posição da grelha.

A sessão de qualificação foi disputada por João Barbosa, mas Filipe Albuquerque não se mostrou surpreendido com o resultado, e espera, amanhã na corrida, conseguir aproveitar qualquer oportunidade para subir posições e amealhar o maior número de pontos possível para as contas do campeonato.

Segundo Filipe Albuquerque, “era impossível fazer melhor, com as diferenças de 'balance of performance' entre os Cadillac e os Mazda e Accuras, sendo de prever este resultado, pois desde o início que sabíamos que o 'bop' nos ia dificultar a vida nesta prova, mas nada está perdido”.

Este domingo a corrida não é extensa, apenas 2h40m, mas o jovem piloto de Coimbra espera conseguir subir posições na tabela, afirmando que “se formos o melhor Cadillac já ficamos satisfeitos, não temos andamento para os nossos principais adversários, mas podemos e devemos aproveitar quaisquer oportunidades que surjam”.

“Vamos estar muito atentos aos erros dos nossos adversários, pois o nosso sucesso pode estar aí, em condições normais dificilmente chegaremos aos lugares do pódio, mas, nunca se sabe”, acrescentou Filipe Albuquerque.