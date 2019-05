Um jovem morreu na madrugada deste sábado, devido a um acidente de viação ocorrido na Estrada Nacional 105, em Guimarães.

A morte resultou da colisão rodoviária na freguesia de Nespereira, por baixo do viaduto da autoestrada, quando a vítima, padeiro, voltava para a sua residência, depois de mais uma jornada de trabalho.

O óbito do jovem, de 24 anos, residente na freguesia de Infias, em Vizela, foi declarado no local, onde elementos dos Bombeiros Voluntários de Vizela e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) tentaram sem êxito reverter a situação de paragem cardiorrespiratória.

A Estrada Nacional 105 esteve cortada entre Guimarães e Santo Tirso, em Nespereira, de modo a prestar assistência à vítima e a remover os destroços causados pela colisão.

Os familiares da vítima receberam apoio psicológico por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A GNR de Guimarães registou a ocorrência e está agora a investigar as circunstâncias do sinistro.