A três jornadas para terminar o campeonato o Benfica recebeu a visita do Portimonense, última equipa a derrota os encarnados para o campeonato e que na altura ditou o afastamento do então treinador do Benfica Rui Vitória.

Numa primeira parte sem golos as principais oportunidades para marcar foram do lado da equipa visitante. Odysseas esteve em destaque ao impedir por três vezes o golo da equipa algarvia. Do lado do Benfica destaque para uma jogada em que Seferovic surgiu isolado em frente à baliza do Portimonense, mas acabou por atirar para defesa fácil.

Na segunda parte tudo mudou com o Portimonense a chegar à vantagem logo aos 53 minutos por intermédio de Bruno Tabata. No entanto, nove minutos depois Rafa Silva deu início à reviravolta com golos aos 62 e 66.

Seferovic, aos 84 e 88 minutos, aumentou a vantagem para quatro golos. Jonas ainda teve oportunidade marcar e fechar as contas do jogo. Com este resultado o Benfica fica mais próximo do título.