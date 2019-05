O jogo entre o Marítimo e o Sporting de Braga terminou com os anfitriões a ganhar por 1-0. Esta foi a penúltima partida das duas equipas na Liga NOS. Esta vitória garante assim a permanência do Marítimo na primeira liga.

O golo da vitória deu-se já perto do apito final da partida aos 82 minutos, por Rodrigo Pinho.

Com esta derrota no Funchal, o Sporting de Braga está então em quarto lugar da competição, atrás do Sporting Clube de Portugal.