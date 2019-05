Decorre este sábado o primeiro Encontro Anual das Escolas Portuguesas no Estrangeiro, em Cabo Verde. Durante o evento, Susana Castanheira Lopes, do ministério da Educação português, referiu que a principal dificuldade das escolas portuguesas no estrangeiro é precisamente a contratação local de professores.

O problema está relacionado com as exigências e regras impostas aos docentes e, segundo Susana Castanheira Lopes, é muito difícil encontrar professores que tenham as qualificações profissionais para os grupos de recrutamento.

A diretora-geral da Administração Escolar portuguesa garantiu, no entanto, à Lusa que o problema “é sempre resolvido” e que os alunos “nunca estão sem professores”.

“Se não é possível contratar localmente, faz-se a deslocalização de professores vindos de Portugal”, explicou.

O encontro que decorre este fim-de-semana tem como tema a “Língua Portuguesa e os Desafios do Futuro” e Cabo Verde foi o palco da iniciativa por ser, como disse Susana Castanheira Lopes, “a última escola a ser aberta”. O objetivo é também “mostrar à população e aos professores que a escola de Cabo Verde, pioneira do ensino do português neste território, através de uma entidade pública, é sem dúvida uma forte afirmação da língua e cultura portuguesas”.