A PSP do Porto deteve sete pessoas durante uma operação policial de prevenção e combate à criminalidade, realizada na sexta-feira.

O Comando Metropolitano do Porto da PSP avançou, através de comunicado, que seis pessoas foram detidas por tráfico de droga e uma por posse de arma proibida.



A PSP refere também que durante a operação na baixa portuense, que decorreu entre as 17h de sexta-feira e a 1h de hoje.

No total foram identificadas 12 pessoas no âmbito do combate ao consumo e tráfico de droga.

As autoridades apreenderam heroína, cocaína e haxixe, suficientes para fazer 57, seis e 65 doses individuais respetivamente, e uma arma branca.