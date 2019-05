A prova Kia Picanto GT Cup, esta época com 150 cavalos de potência, conta agora com um novo piloto, Luís Tavares, na categoria dos juniores, assistido pela Speedy Motorsport ao volante do carro escolhido pela Kia Picanto GT Cup, para a sua estreia nos automóveis.

Estão a competir este fim de semana no Circuito Vasco Sameiro, em Braga, 14 pilotos da categoria Júnior e 12 Pilotos da categoria Pro, a par de dois convidados (categoria Guest) da Kia Portugal, com João Seabra a dividir a condução do carro com Ricardo Gonçalves.

Na categoria Pro estão os pilotos Univex e Corvauto, Manuel Gião e João Santos, bem como Francisco Marrão, Pedro Baiona, Hugo Marcos, José Supico, Henrique Van Uden, Pedro Alves, Afonso Vaz, Simplício Taveira, Miguel Abrantes e ainda Sérgio Azevedo.

Há a registar as ausências de Francisco Esperto e de João Pedro Vintém, que ambos por questões profissionais não estão a participar na segunda jornada do Kia Picanto GT Cup, mas “fizeram questão de enviar uma mensagem de boa-sorte a todos os companheiros, no que é mais um sinal do excelente ambiente que se vive na competição”, afirmou Tiago Raposo Magalhães, responsável pela CRM Motorsport, que coorganiza esta competição.

Na categoria Júnior estão a competir durante este sábado e no domingo, vários pilotos, Luís Tavares, Francisco Coutinho, Alexandre Areia, João Aguiar-Branco, Orlando Batina, João Galveias, M. Coutinho, Luís Lisboa, David Matos-Chaves e José Bastos, a par de Guilherme Dal Maso e José Maria Marreiros, bem como o piloto FPAK Rodrigo Ferreira, o piloto SGS Car Tiago Madeira e também os vencedores das edições 2018 e 2019 do Kia Racing Opportunity, Rui Silva e Vasco Pereira.

A lista integral de concorrentes integra Luís Tavares (Júnior), Manuel Gião (Pro), João Seabra (Guest)/Ricardo Gonçalves (Guest), Francisco Coutinho (Júnior), Alexandre Areia (Júnior), João Aguiar-Branco (Júnior), Francisco Marrão (Pro)/Manuel Teixeira (Pro), João Santos (Pro), Orlando Batina (Júnior), Pedro Baiona (Pro)/João Galveias (Júnior), Hugo Marcos (Pro), Luís M. Lisboa (Júnior) / David M. Chaves (Júnior), José Supico (Pro)/Henrique Van Uden (Pro), José Bastos (Júnior), Guilherme Dal Maso (Júnior), José Maria Marreiros (Júnior), Rodrigo Ferreira (Júnior), Pedro Alves (Pro), Afonso Vaz (Pro), Simplício Taveira (Pro), Tiago Madeira (Júnior), Vasco Pereira (Júnior)/Rúben Rocha (Pro), Miguel Abrantes (Pro) e Sérgio Azevedo (Pro).