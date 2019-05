Filipe Albuquerque aponta para o pódio em Mid-Ohio

Filipe Albuquerque aponta já para o pódio, no Mid-Ohio, onde decorre a quarta prova do IMSA Weather Tech Sports Car Championship, manifestando o jovem piloto português ambições renovadas, depois da vitória conseguida na jornada passada em Long Beach. Ciente que o atual ‘balance of performance’ não beneficia o seu Cadillac, o piloto aponta como meta, um lugar no pódio, segundo revelou este sábado ao Sol, a partir dos Estados Unidos da América, onde concorre de igual para igual com os melhores pilotos do mundo.