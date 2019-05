O número 8 dos leões foi ‘barrado’ à entrada do clube de ténis do Estoril, por se apresentar de calções, desrespeitando o dress code do torneio (que obriga o público masculino a apresentar-se de calças).

Curiosamente, a voluntária que se encontrava de serviço na porta principal era, nem mais nem menos, do que a filha mais nova do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.

Bruno Fernandes teve de vestir umas calças disponibilizadas pela organização para entrar no recinto.

Mas logo houve quem gracejasse que o Benfica já andaria atrás da Carlota Carreiras, a única capaz de travar Bruno Fernandes.