Um avião com 143 pessoas a bordo acabou por cair no rio norte-americano Saint Johns, depois de ter falhado a pista de aterragem em Jacksonville, na Florida.

Os 136 passageiros e os sete membros da tripulação sobreviveram todos, sendo que 21 pessoas foram levadas para o hospital devido a ferimentos ligeiros.

O avião, um Boeing 737 da Miami Air International, tinha levantado voo em Guantanamo, Cuba, sexta-feira à noite, madrugada de sábado em Lisboa.

As causas doa acidente ainda estão a ser investigadas, sendo que a forte tempestade no local poderá ajudar a explicar a queda do avião.