Lançado em 2018, o seguro de Proteção de Avaria “diferenciou ainda mais a Assistência em Viagem do ACP, já que em caso de avaria e de ser impossível reparar o automóvel ou a moto no local, o reboque e a mão de obra da reparação são assegurados pelo clube, com livre escolha da oficina por parte do sócio, quer em Portugal, quer em Espanha”, segundo foi revelado pelo Automóvel Clube de Portugal.

Este importante prémio foi atribuído pelos mais de 105 clubes da Europa, África e Médio Oriente da FIA, representando mais de 36 milhões de sócios, “pela inovação que traz à assistência em viagem e a execução transversal que permite a qualquer clube automóvel”.

“A FIA reconheceu o fator diferenciador deste serviço e da mais valia que dá a todos os automobilistas e motociclistas”, afirmou o presidente do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, sublinhando que “tornar a vida dos nossos sócios mais simples e com uma mobilidade eficaz é a nossa missão, por isso temos muito orgulho neste prémio e agora ainda mais motivação para continuarmos a acrescentar valor aos nossos serviços”.

A Federação Internacional do Automóvel reúne as principais organizações nacionais de automobilismo de 141 países em todo o Mundo e é o órgão que rege o automobilismo mundial.