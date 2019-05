A empresa Infraestruturas de Portugal começou durante esta semana a melhorar o asfalto da EN309 entre as zonas do Monte da Falperra e do Santuário do Sameiro, em toda a área sul do triângulo turístico-religioso bracarense.

Os trabalhos ficaram a dever-se a um protocolo da empresa Infraestruturas de Portugal e do Clube Automóvel do Minho (CAM), que enquanto organizador da Meo 40ª Rampa Internacional da Falperra, entendeu promover o reforço da qualidade do piso, havendo a vantagem de as benfeitorias ficarem para o futuro, já que se trata de uma estrada nacional com muita circulação e grande afluxo turístico, fazendo a ligação entre Braga, Guimarães e Póvoa de Lanhoso.

A Rampa Internacional da Falperra decorrerá no fim de semana de 11 e 12 de maio, com o maior número de pilotos estrangeiros de sempre, contando não só para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019, como também constitui a terceira jornada do Europeu, depois das rondas inaugurais em França e na Áustria.

Depois de três fases distintas, desde há dez anos ininterruptos que o Clube Automóvel do Minho tem vindo a melhorar de ano para ano a qualidade e a projeção mediática da mítica prova minhota, que atrai público de vários pontos da Europa, especialmente de Espanha, até porque o fator segurança é sagrado para a organização, conforme tem vindo a ser todos os anos a ser constatado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).