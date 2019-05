Um casal, de Curitiba, no Brasil, descobriu que iria ter um filho apenas 19 dias antes de o bebé nascer. Lana Maria Wigand e Arthur Wogram, de 27 anos, foram pais de Gabriel, um bebé saudável, no passado dia 23 de abril.

Em declarações ao G1, Lana contou que não teve nenhum sintoma de gestação. Além de ter um ciclo menstrual regular, a mulher continuava também a tomar um anticoncecional. Depois de engordar quatro quilos, Lana refere que achou que o aumento de peso se devia ao facto de ter parado de treinar, de cuidar menos da alimentação e devido a problemas intestinais.

No início de abril, e depois de o seu fluxo menstrual ocorrer de forma diferente, a mulher decidiu consultar um ginecologista, que acabaria por revelar a grande surpresa.

"Eu não ia à ginecologista há um ano, e como já tive quistos na adolescência, fiquei preocupada. Chegando lá, a médica foi apertando minha barriga e, espantada, falou que eu estava muito, mas muito grávida", recordou Lana.

“Lana é muito magra e sempre fez atividade física, com isso a forte musculatura abdominal fez com que o útero crescesse mas com que a barriga não saísse para fora. O bebé cresceu pressionando os órgãos internos, o que potencializou os sintomas de gases, azia, constipação intestinal”, explicou a médica Flávia Martins, citada pelo mesmo jornal.

Lana recorda a reação de Arthur no momento em que lhe revelou que este iria ser pai, mas muito brevemente.

"Quando mostrei o exame, ele ficou radiante. Depois, quando disse que nasceria no mês seguinte, ele ficou olhando para a estante, completamente sem reação", recordou.

Como o casal teve apenas 19 dias para organizar tudo para o nascimento de Arthur, várias foram as pessoas que decidiram ajudar com doações de todos os tipos: berço, banheira e carrinho de bebé. Tudo para o Arthur ser feliz.