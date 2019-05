O Circuito Vasco Sameiro, em Braga, terá neste fim de semana a maior grelha de sempre do Super Seven by Toyo Tires, com um total de 28 pilotos, 16 da categoria 420R e 12 da categoria S1600, já após a primeira jornada havida há três semanas no Circuito do Estoril.

Pedro Salvador, campeão nacional de velocidade, teve uma dupla vitória no Estoril, com grande inspiração, sendo um dos favoritos para a prova em Braga, no Caterham da Speedy Motorsport, mas podem surgir surpresas, porque a avaliar pelo sucedido no Estoril, existe bom nível competitivo, com outros concorrentes à espreita, dispostos a pisar o pódio, até a tentar igualar a prestação do referido piloto transmontano, eu continua com boa forma.

A segunda jornada do Super Seven by Toyo Tires começa este sábado, com duas sessões de treinos privados e duas sessões de treinos cronometrados e domingo serão as corridas.

Os 28 inscritos, este fim de semana, são Paulo Macedo (420R), Luís Calheiros Ferreira (420R), Bruno Martins (S1600 BUS), Pedro Falé (S1600 PRO), José Kol Almeida (S1600 BUS), Francisco Figueiredo (S1600 PRO), Duarte Lisboa (420R), J. J. Magalhães (420R), Miguel Couceiro (S1600 PRO), Diogo Costa (420R), Luís Filipe Oliveira (S1600 PRO), Pedro Salvador (420R), João Moniz Galvão (S1600 PRO), Paulo Costa (420R), Gonçalo Lobo Vale (420R), Tiago Sousa (S1600 PRO), Ricardo Rajani (420R), Francisco Villar (420R), Pedro Lacerda (S1600), Fernando Costa (S1600 BUS), Nuno Afonso (420R),José Carlos Pires (420R), Nuno Pires (420R), Bernardo Bello (S1600), Frederico Brion Sanchez (S1600 BUS), Daniel González-Vallinas (420R) e Sérgio Saraiva (420R) / David Saraiva (420R), naquela que constitui assim a grelha mais concorrida de sempre.