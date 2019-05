Uma bebé de apenas um ano e oito meses de idade, morreu na última segunda-feira depois de ter tido alta médica do Hospital de Évora. Agora, os pais exigem respostas.

“Porque é que deram alta à menina?”, questiona Jorge Martins, o pai, citado pelo Correio da Manhã.

“Uma menina que foi medicada não sei com o quê, ela tinha tanta dificuldade em respirar, porque é que a mandaram embora? Não compreendo”, acrescentou.

Beatriz Batalha Martins tinha dado entrada no Centro de Saúde de Portel, onde vivia, com insuficiência respiratória, no passado domingo.

No entanto, dada a gravidade do seu estado de saúde, acabou por ser transferida para Évora, onde passou a noite. Já na segunda-feira acabou por ter alta hospitalar e, pouco tempo depois de chegar a casa do hospital, entrou em paragem cardiorrespiratória.

Os bombeiros foram chamados ao local pelas 11h00, onde realizaram manobras de reanimação que foram sucedidas. Depois disso, transportaram a menina novamente para o hospital, onde acabou por não resistir e morrer.

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito para que sejam investigadas as causas da morte da menina.

O funeral da criança aconteceu na última quinta-feira ao final da tarde.