O plantel do FC Porto visitou, na tarde desta sexta-feira, Iker Casillas, que continua internado depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio.

Numa visita em que nada foi deixado ao acaso, os jogadores vestiram a camisola do guarda-redes espanhol e surgiram todos de igual no Hospital CUF do Porto. O treinador, Sérgio Conceição, acompanhou a equipa.

No twitter, os ‘dragões’ partilharam um vídeo da chegada à unidade hospitalar.

“Sempre juntos”, lê-se na legenda da publicação.