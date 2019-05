Nasceu esta sexta-feira o Banco de Empresas Montepio (BEM) destinado apenas ao tecido empresarial. A ideia é simples: "ajudar a resolver problemas há muito identificados no nosso tecido empresarial, como os constrangimentos à capitalização e ao acesso a fontes de financiamento alternativas por parte das empresas".

De acordo com a instituição financeira, o objetivo é "suprir falhas do mercado" e responder às necessidades de crescimento e sofisticação do tecido empresarial português, num universo potencial de mais de cinco mil mpresas.

"A subcapitalização das empresas continua a ser reiteradamente apontada como um dos principais problemas das empresas nacionais e um obstáculo ao seu desenvolvimento. As PME e asmid-caps, essenciais à competitividade e ao crescimento da economia portuguesa, têm sido financiadas sobretudo com recurso ao crédito bancário, encontrando-se hoje entre as empresas europeias com níveis mais elevados de endividamento", revela em comunicado.

O BEM contará com dez Espaços Empresa – situados em Aveiro, Braga, Leiria, Lisboa e Grande Lisboa, Porto e Grande Porto, Faro e Viseu - onde os clientes "encontrarão um espaço de proximidade e atendimento personalizado pelos nossos gestores. É exclusivo, mas é para todas as empresas".

"Financiar adequadamente os negócios e o investimento das empresas, contribuindo para o seu crescimento equilibrado e o reforço da sua competitividade é a missão do BEM desde o primeiro dia. De forma inovadora, junta os serviços de banca comercial e banca de investimento, contemplando de forma integrada todas as necessidades financeiras das empresas", acrescenta.