Os lucros da REN – Redes Energéticas Nacionais – subiram 1,3% no primeiro trimestre deste ano, fixando-se nos 13,2 milhões de euros, lê-se num comunicado enviado pela REN à CMVM.

A nota informa ainda que, no final do primeiro trimestre deste ano, a EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) ascendeu a 125,3 milhões de euros, um decréscimo de 2,4% que é explicado sobretudo pela diminuição da remuneração dos ativos. Quanto ao negócio da distribuição de gás natural, melhorou o resultado em 0,5 milhões de euros.

A REN explica que, apesar da ligeira redução do EBITDA, os lucros estavam em linha com o valor apresentado no primeiro trimestre de 2018. Para esta estabilidade contribuíram melhores resultados financeiros, que atingiram 15,5 milhões de euros negativos (mas que representam um aumento de 6,8%) e a diminuição, quer da CESE, quer dos outros impostos, em 0,9 e 1,0 milhões de euros, respetivamente.

O CAPEX cresceu 2,9 milhões de euros para 16,8 milhões de euros, beneficiando do aumento dos investimentos desenvolvidos no negócio da eletricidade.

A empresa garante ainda que “a Portgás e a Electrogas contribuíram ambas positivamente para os resultados consolidados da REN, de acordo com o plano”.

Esta manhã, a Assembleia Geral dos Acionistas da REN aprovou o pagamento de um dividendo de 0,171€ por ação, a realizar nos próximos 30 dias.