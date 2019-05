A Altice vai investir mais de 15 milhões no Alentejo, anunciou a operadora durante o périplo de dois dias realizado pela região do Alto Alentejo, que terminou na sexta-feira na aldeia histórica de Monsaraz.

A empresa pretende ser um exemplo de descentralização e de proximidade ao território português, aos distritos, aos concelhos, às freguesias e aos lugares.

A reunião da administração da empresa realizuo-se na Igreja de Santiago em Monsaraz.

A administração decidiu investir só no Alto Alentejo 10 milhões de euros, com o objetivo de assegurar a expansão da cobertura da rede de fibra ótica e rede 4G nos municípios de Portalegre, Campo Maior, Elvas e Marvão; incentivar a parceria tecnológica entre a PT Empresas, a Altice Labs e o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia; Reforçar a parceria com o Politécnico de Portalegre através de assinatura de protocolo de colaboração com Altice Labs e ajudar a Fundação Altice a expandir vertente de responsabilidade social com inauguração de novas cabines de leitura em Arronches e Reguengos de Monsaraz.