Esta sexta-feira, durante a madrugada, a Guarda Nacional Republicana procedeu à apreensão de 2,8 toneladas de haxixe. A droga seguia numa embarcação no rio Guadiana, próximo da Foz de Odeleite.

No interior do barco, a GNR encontrou 85 fardos de haxixe - total de 2,8 toneladas - e, durante a ação foi detido o único tripulante da embarcação. Em comunicado, a GNR informou que o homem de 38 anos está a aguardar nas instalações das autoridades para ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António.

Nesta operação, a GNR informou que contou com o apoio do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC).