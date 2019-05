Lionel Messi "pode jogar até aos 45 anos". A crença pertence a Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, e foi manifestada numa entrevista ao jornal britânico "The Guardian", com o líder blaugrana a abrir as portas do clube ao astro argentino... por tempo indefinido.

"Sabemos que ele vai jogar mais três, quatro, cinco anos… não sabemos quantos. É quantos ele quiser", atirou Bartomeu, que recentemente havia confessado estar a preparar um contrato vitalício para o capitão, prestes a fazer 32 anos - mas ainda numa forma invejável, como tem demonstrado ao longo desta temporada.

Na mesma ocasião, Bartomeu revelou ainda acreditar que Messi nunca irá sair do Barcelona. "Ele é jogador, por isso falamos de futebol, mas ele vai estar aqui connosco. É um homem do clube. Falo sempre do Pelé, que vai ser sempre associado ao Santos, o único lugar onde jogou. O Leo pertence ao mundo do futebol, mas ele sempre viveu no Barça. Ele vai ser um homem de um clube só. O Messi nunca sairá. Vai deixar de jogar, mas estará sempre connosco", frisou.