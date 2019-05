Um homem, de 76 anos, foi detido na última quinta-feira por violência doméstica, em Elvas.

Segundo um comunicado da GNR, o suspeito agredia fisicamente a esposa de 72 anos.

Aquela força de segurança apreendeu ainda duas armas de caça e duas manchadas.

“O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Elvas, no mesmo dia, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de vigilância com controlo à distancia (pulseira eletrónica), proibição de contacto com a vítima, proibição de se aproximar da residência e proibição de adquirir armas de fogo”, refere a nota da GNR.