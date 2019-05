O quadro clínico de Iker Casillas encontra-se estável e a sua mulher, Sara Carbonero, prevê que o guarda-redes do FC Porto possa receber alta médica na próxima segunda-feira.

"Talvez tenha alta na segunda-feira", disse Sara Carbonero em declarações ao jornal espanhol AS.

A mulher de Casilla confirmou ainda que o marido "está tranquilo e muito bem", e que os resultados dos novos exames e análises a que foi submetido "foram positivos".

Recorde-se que há dois dias o guarda-redes do FC Porto sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino do clube, tendo sido levado imediatamente para o hospital onde foi submetido a uma cirurgia de urgência.