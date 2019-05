O Estoril Open ficou sem representantes portugueses esta sexta-feira, com a eliminação de João Domingues nos quartos-de-final. O tenista natural de Oliveira de Azeméis, número três nacional e 214 do mundo, deu uma excelente réplica, mas acabou por cair às mãos de Stefanos Tsitsipas, o prodígio grego que ocupa o décimo lugar do ranking ATP.

Numa partida que durou 108 minutos, Domingues chegou a quebrar o terceiro jogo do set inaugural e a chegar ao 5-4, com Tsitsipas a reagir no serviço do português e a acabar por vencer por 7-6 (3) no tie break. O segundo set esteve empatado (4-4), mas o grego acabaria por se superiorzar nos dois jogos seguintes, vencendo por 6-4 e carimbando o acesso às meias-finais.

Tsitsipas aguarda agora pelo desfecho do embate entre David Goffin, que eliminou João Sousa nos oitavos-de-final, e Malek Jaziri para conhecer o próximo adversário. João Domingues, por seu lado, vê terminada a melhor semana da carreira no circuito mundial e já sabe que irá reentrar no top-200 mundial - em novembro de 2017 foi 166.º