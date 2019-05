Está cada vez mais perto de ficar conhecido o campeão nacional de 2018/19. Este fim-de-semana disputa-se a 32.ª jornada da prova, que após um longo ombro-a-ombro entre os dois principais candidatos apresenta um líder isolado.

Na semana passada, o Benfica aproveitou um deslize do FC Porto em Vila do Conde e colocou-se sozinho no topo da tabela depois de ter passado o teste em Braga.

Agora serão os encarnados a entrar primeiro em ação, com a receção ao Portimonense, agendada para a tarde deste sábado. A equipa algarvia foi, recorde-se, a autora de uma das três derrotas da águia no campeonato português – um jogo que ficou marcado pela forma atípica como o clube liderado por António Folha venceu. Na jornada 15, os encarnados, ainda liderados por Rui Vitória, perderam em Portimão, por 2-0, com dois autogolos... de Rúben Dias e Jardel.

Esse é, de resto, o jogo que muda todo o rumo do Benfica nesta época. É precisamente a seguir à derrota no Algarve que Rui Vitória coloca o lugar à disposição, e que Bruno Lage entra em cena.

Desde a jornada 16 que o Benfica não sofre qualquer derrota na Liga portuguesa (tendo conseguido recuperar os sete pontos de desvantagem que chegou a ter para a equipa de Sérgio Conceição), assumindo-se hoje como o favorito à conquista do título.

Ainda este sábado, mas já à noite, será a vez dc o FC Porto medir forças com o Desp. Aves, no Dragão. Os azuis-e-brancos entram em campo já a saber o que o Benfica fez na Luz, numa altura em que dependem de um tropeção da águia para sonhar com a revalidação do título.

Dérbi no Jamor

Já no domingo será a vez de o Sporting defrontar o Belenenses SAD. Com o terceiro lugar cada vez mais consolidado, depois de ter visto o Braga ter sido derrotado por Bruno Lage e companhia, os leões querem prolongar a fase boa que estão a atravessar. O emblema leonino não perde há 12 jogos (9 na Liga portuguesa) naquela que é a melhor série desta época. Inversamente, o Belenenses, que não vence há sete jogos, atravessa o pior período da temporada.

De notar que o conjunto verde-e-branco será o derradeiro teste para o FC Porto nesta edição do campeonato, com o leão a deslocar-se até à Invicta na 34.ª jornada da Liga.

Duplo compromisso

O FC Porto-Sporting será, de resto, um duplo compromisso. Depois de o jogo a contar para o campeonato, voltam a defrontar-se a 25 maio na final da Taça de Portugal, no jogo que encerra a presente época.

O duelo no Jamor será uma reedição da final da Taça da Liga, competição que foi conquistada pela turma de Marcel Keizer, que venceu nas grandes penalidades após um empate a uma bola no tempo regulamentar.