Com o desfecho já conhecido de grande parte dos principais campeonatos da Europa, os holofotes viram-se cada vez mais (se ainda é possível) para a Premier League. Se a luta titânica entre Manchester City e Liverpool já era um dos principais focos de interesse, agora este duelo é o prato principal do cardápio apresentado aos fins de semana.

A duas jornadas de terminar a prova, a turma orientada por Pep Guardiola segura a liderança isolada com apenas mais um ponto do que os reds.

Na 37.ª jornada, Bernardo Silva e companhia recebem o Leicester, mas com o fator adicional de saberem o que os comandados de Jürgen Klopp fizeram na deslocação a Newcastle. Os reds podem colocar-se na liderança provisória este sábado e, depois, ficar à espera de ver o que o emblema de Manchester irá fazer na noite de segunda-feira, no jogo que fecha a penúltima ronda da competição.

Os citizens estão cada vez mais perto de revalidar o título conquistado em 2017/2018, algo que, a confirmar-se, será histórico para o clube que nunca alcançou um bicampeonato.

Por outro lado, o Liverpool tenta manter vivo o sonho de colocar um ponto final a um jejum de quase três décadas: desde a época 1989/90 que os reds não conquistam a Liga inglesa. E, assim, tentar fazer esquecer a pesada derrota (3-0) de quarta-feira, no Camp Nou, que deixou o Barcelona com um lugar pré-reservado na final da Champions League.

Porém, os reds sabem que já não dependem apenas de si para serem campeões ingleses e aos citizens prometem não falhar nas duas últimas finais. Depois da receção aos foxes, o atual campeão de Inglaterra visita na última ronda o Brighton & Hove Albion – atualmente o primeiro classificado acima da linha vermelha.

Até o calendário parece não jogar a favor destes reds, que vão ter certamente ter pela frente uma missão espinhosa, com a receção ao temível Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, na ronda derradeira (38.ª).

A equipa mais portuguesa da Premier League revelou-se um quebra-cabeças para os big-six de Inglaterra e continua a marcar a sua posição à porta do top5 depois de ter subido esta época ao principal escalão do futebol inglês.

Refira-se, ainda, que além da Liga inglesa, o City de Bernardo Silva ainda segue na luta pela Taça de Inglaterra – em que vai enfrentar o Watford na final, agendada para 18 de maio.

Depois de ter vencido a Taça da Liga, o emblema de Manchester poderá terminar a época com três troféus e uma prestação notável na Liga dos Campeões, de que se despediu nos quartos-de-final após um jogo verdadeiramente digno de uma final diante do Tottenham de Pochettino.

Bayern sonha com o heptacampeonato Também na Alemanha a discussão pelo título segue ao rubro. O Bayern Munique, do internacional português Renato Sanches, segue no topo na tabela, com mais dois pontos que o Borussia Dortmund do defesa Raphaël Guerreiro. A três jornadas do final da Bundesliga, e com nove pontos em jogo, o conjunto orientado por Niko Kova continua a sonhar com o heptacampeonato.

Por sua vez, o emblema de Dortmund tenta recuperar o troféu, que conquistou pela última vez em 2011/2012.