Depois do fim que havia sido dado a Vingadores: Guerra do Infinito, estreado no ano passado, Vingadores: Endgame, o 22.º filme do universo cinematográfico Marvel, inaugurado em 2008 com Homem de Ferro tornou-se rapidamente num dos títulos mais aguardados dos últimos tempos. Os números da estreia do filme cuja realização foi de novo entregue aos irmãos Anthony e Joe Russo só vieram confirmá-lo: logo no fim de semana de estreia, Vingadores: Endgame bateu praticamente todos os recordes que haveria para bater.

E foram tantos que têm levado por estes dias uma série de publicações da especialidade a publicar artigos dedicados apenas a isso: a lista de recordes batidos pelo mais recente filme da Marvel, que fecha a Saga Infinity, iniciada em 2016 com Capitão América.

Mas vamos aos recordes do filme, que teve a sua estreia absoluta em Los Angeles, a 22 de abril, e que chegou também na semana passada às salas portuguesas: citando a Variety, foi a maior estreia mundial, com 1,2 mil milhões de dólares em receita de bilheteira (o recorde anterior tinha sido justamente batido por Vingadores: Guerra do Infinito, com 640 milhões de dólares no mesmo fim de semana do ano anterior); o filme mais rápido a atingir a marca dos mil milhões de dólares mundialmente (conseguiu-o em apenas cinco dias, enquanto o anterior tinha levado 11 a lá chegar); a maior estreia nos Estados Unidos (350 milhões de dólares – 93 milhões acima do último Vingadores e 102 milhões de Star Wars: O Despertar da Força, os últimos dois títulos a terem batido esse recorde).

1,5 milhões em quatro dias

Também em Portugal, Vingadores: Endgame acabaria por seguir o mesmo caminho. Logo no dia da estreia, o filme em que Vingadores sobreviventes tentam reverter, com a ajuda dos seus aliados, os dados que haviam sido causados por Thanos em Guerra do Infinito foi, segundo a NOS, visto por 80 mil espectadores. Apenas nesse dia, 25 de abril, Vingadores: Endgame foi catapultado para o primeiro lugar dos mais vistos da semana. Do seu primeiro fim de semana em sala, o filme sairia, segundo os dados entretanto divulgados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), como o mais visto de sempre em Portugal num fim de semana de estreia.

Trocando isto por números: mais de 275 mil espectadores entre 25 e 28 de abril, para um total de 1,5 milhões de euros em receitas. Um número de espectadores que corresponde exatamente a metade daqueles que foram aos cinemas portugueses nos três primeiros meses deste ano, em que se havia registado, segundo o ICA, uma quebra na ordem dos 17% face ao mesmo período do ano anterior.

Ainda segundo os dados do ICA, Vingadores: Endgame tornou-se naqueles quatro dias no filme mais visto no fim de semana de estreia nas salas portuguesas, batendo o recorde de Velocidade Furiosa 8 (2017), que detinha até aqui a melhor marca de número de espectadores em estreia: 246 mil, com 1,4 milhões de euros em receita de bilheteira. Antes disso, era de A Saga Twilight: Amanhecer parte 2 o recorde, com 214 mil espectadores somados no mesmo período de estreia, com 1,1 milhões de euros de receitas.

Além dos recordes já enumerados, Vingadores: Endgame é também a maior estreia de um filme ocidental de sempre na China, assim como o maior fim de semana de estreia em 44 mercados por todo o mundo, nos quais se inclui o português mas também países como a Austrália, a Coreia, o Brasil, o México, a Argentina, Espanha e o Reino Unido.

Batidos os recordes que havia para bater na estreia, resta saber a trajetória que seguirá este filme que completa a última das sagas da Marvel. E se, depois dos primeiros dias em sala, em números globais será capaz de bater os dois grandes gigantes mundiais: Star Wars: O Despertar da Força (2015) e Avatar (2009), o filme de James Cameron que continua, segundo o ICA, a ser o filme mais visto de sempre em Portugal.