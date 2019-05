O líder do PSD acusa o Executivo de António Costa de estar a fazer um "golpe de teatro”. Para Rui Rio, “estão a brincar com coisas sérias".

Rui Rio reagia assim à reunião extraordinária da coordenação política do Governo, convocada por António Costa, na sequência da reposição integral do tempo de serviço dos professores, aprovada na quinta-feira por todos os partidos à exceção do PS.

"Sempre dissemos que o tempo deve contar todo, cabe ao Governo negociar", sublinhou o social-democrata, referindo que "o PSD não votará nada diferente do que já disse".



O líder da oposição acusou ainda o Governo de estar a "enganar os portugueses" e de não estar a ser “sério".



"Estamos em maio, as eleições são a seis de outubro e só digo que isto é um teatro, porque a campanha das Europeias está a correr mal" ao Governo, acrescentou.

Por outro lado, esta manhã o líder parlamentar dos socialistas, Carlos César falou numa eventual demissão do Governo, no rescaldo da questão dos professores e do impacto que a reposição de salários teria na despesa.

O cenário de demissão também não foi afastado pelo número dois do Governo, Augusto Santos Silva. O SOL apurou que todos os cenários, incluindo a demissão do Governo, estão em cima da mesa.

Esta tarde ainda, o primeiro-ministro e o Presidente da República vão estar reunidos, sendo que o foco deverá ser a questão dos professores.

Após a reunião, António Costa falará ao país.