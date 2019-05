Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estarão reunidos esta tarde para a reunião semanal, que habitualmente se realiza às quintas-feiras, confirmou o SOL.

Apesar de a reunião fazer parte da agenda semanal do Presidente da República e do primeiro-ministro, é provável o encontro seja dominado pelo rescaldo da reposição do tempo de serviço dos professores, aprovada esta quinta-feira por todos os partidos à exceção do PS.

António Costa já fez saber que vai fazer uma declaração ao país depois da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, marcada para as 15h.

A aprovação desta medida levou a que António Costa tivesse convocado uma reunião extraordinária de coordenação política do Governo que está a decorrer neste momento na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e que conta também com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Na sequência da questão dos professores, houve já quem avançasse com a hipótese da demissão do Governo, como foi o caso do líder parlamentar do PS e presidente do partido, Carlos César, que disse esta manhã ao Público que o país corre o risco de ficar numa situação “insustentável e ingovernável” com a criação da despesa extra, decorrente da reposição integral do tempo de serviço dos professores.

O SOL sabe que o cenário de demissão, não afastado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros numa entrevista à TSF, está mesmo em cima da mesa.