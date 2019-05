Num bom momento de forma, Christian Merli, de 47 anos, já detém o melhor tempo em pista na Rampa da Falperra, só que ainda não ganhou nenhuma das suas edições, sendo o seu compatriota Simone Faggioli o recordista de vitórias na mítica prova minhota, com seis conquistas, mais uma do que o espanhol Andrés Vilarinho, este vencedor cinco vezes.

Campeão europeu de montanha em 2018, Christian Merli venceu já em 2019 as primeiras duas jornadas do campeonato da Europa desta temporada, em França e na Áustria, sendo assim o favorito à vitória na Meo 40ª Rampa Internacional da Falperra, ao volante do seu Osella FA30-Zytec, com cilindrada de 2.998 e 475 cavalos, tendo o tempo recorde obtido o ano passado, naquela prova em Braga, de 1m47.890, num percurso de 5,2 quilómetros.