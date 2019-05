Fim de semana em Madrid

Existe um motivo pelo qual eu seria incapaz de viver nesta cidade espanhola. A falta de mar. A distância dele. A ausência de água para, pelo menos, os olhos verem

Este fim de semana levou-me novamente até Madrid, desta vez com o meu primo, que se encontra próximo de casar. Já não regressava à capital espanhola faz algum tempo. E é um misto de sentimentos que tenho por ela. De um lado, os inúmeros amigos espanhóis que dali são ou os que ali vivem e que me trazem ótimas recordações. Um desses grupos faz inclusivamente questão de visitar todos os anos Lisboa e Cascais, e parte deles já por cá viveram e só saíram mesmo porque “teve de ser”. É indubitável que do outro lado da fronteira existe um maior número de oportunidades, dada a dimensão do país, e como tal é normal que, embora muitos preferissem viver em Portugal, tenham de por lá ficar sobretudo por condições financeiras diferenciadas. Além disso, gosto dos sítios aprumados, da elegância das ruas e da forma como as pessoas se arranjam.

Mas, por outro lado, existe um motivo pelo qual eu seria incapaz de viver nesta cidade espanhola. A falta de mar. A distância dele. A ausência de água para, pelo menos, os olhos verem. À exceção da cidade onde nasci, todas as outras onde vivi, como Lisboa, Rio de Janeiro e Maputo, ou as minhas estadias prolongadas, mais recentemente, na Madeira, têm em comum esse mar ou rio ali “à mão”. E eu habituei-me tanto a ele que acho já não conseguir viver sem isso. Madrid é, ainda assim, uma cidade maravilhosa, com aquele hábito instalado que sabe tão bem do beber una copa ao fim da tarde numa qualquer esplanada, ao sol, acompanhada daquelas tapas que parecem saber sempre melhor por ali, um queijo manchego ou um presunto de pata negra, mas também os famosos pinchos, seja a tortilha de batata ou a salada russa, e os calamares, que me fazem lembrar a infância, quando ia de férias para sul com os meus pais.

São, por isso, mais que muitas as ofertas culinárias de nuestros hermanos, o que faz com que sejam muito diversificadas as opções no que toca a almoçar, jantar ou apenas picar alguma coisa a meio da tarde. Nós optámos pelo Lateral e La Buganvilla de Almagro, um clássico de tapas com vários restaurantes espalhados pela cidade e que tem fama de um ambiente cosmopolita, e outro famoso pelas suas paelhas. Se é certo que as pessoas, de facto, se arranjam mais para jantar fora ou sair à noite, e por isso criam uma atmosfera diferente, a noite de Madrid não é propriamente brilhante e, mesmo que gostemos sempre de novidades e quando vamos para outro sítio achemos sempre que é melhor do que aquilo a que estamos habituados, a razão permite-me constatar que a noite portuense ou lisboeta não é de todo inferior à madrilena, embora, por lá, quem sai seja de facto mais divertido ou, como se costuma dizer, tenha mais salero.

Apercebemo-nos também de que era fim de semana de maratona de Madrid. O que lotou completamente a cidade e todos os espaços turísticos, inclusive os hotéis, que estavam à pinha. O que acaba por dar um colorido diferente, misturado com dia de eleições. Aliás, devo dizer que me confrontei com o comício de encerramento desse tal novo partido Vox, supostamente de extrema-direita, na Plaza Colón e fiquei estupefacto com o número de apoiantes e com o estilo do mesmo, mas depois lá me explicaram que não é um partido assim tão extremista, mas mais inconformado com os mesmos de sempre. Não deixo de reter o facto de a cidade ter um programa apoiado pela câmara em que tem sempre eventos de monta divididos pelos vários fins de semana do ano e em que se insere a maratona, para que não se encavalitem. Em semana de Estoril Open por cá, não seria má altura para refletirmos sobre isto, para que possamos comunicar melhor o que fazemos e para termos uma procura mais equilibrada.