O país do assim-assim

A política, para a maioria dos cidadãos, resume-se a esta questão singela: como gere o Estado o dinheiro dos nossos impostos?

São nove horas da manhã e a Loja do Cidadão de Marvila acaba de abrir. Uma fila única com centenas de pessoas serpenteia pelo centro comercial. É quase necessário ter GPS para encontrar o fim da fila.

Passado cerca de uma hora, quando faltam apenas meia dúzia de pessoas para atingir a única máquina que produz senhas para os diferentes serviços, um funcionário da segurança anuncia que as senhas para tratar do cartão de cidadão acabaram.

Quando questionado sobre o que podia fazer, para além de vir de novo para a fila no dia seguinte, o funcionário anunciou-me que podia fazer uma marcação... para finais de julho, na melhor das hipóteses!

Tudo isto acontece num ambiente deplorável, com homens e mulheres com filhos ao colo, supostamente com atendimento prioritário, a esperarem na fila, como os outros.

As lojas do Cidadão, criadas com pompa e circunstância há 20 anos, por um Governo socialista, são agora o espelho da degradação dos serviços públicos e do desprezo pelos cidadãos.

Na verdade, aquela que foi uma boa ideia está hoje à mercê da contínua falta de investimento nos serviços públicos por parte dos diferentes Governos.

E tudo isto nos suscita a eterna pergunta: para onde vai o dinheiro dos nossos impostos?

E como os governantes tratam os cidadãos, à exceção dos anos eleitorais.

Com profundo desprezo, como é exemplo do titular da pasta do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que nem se dignou responder à Provedora de Justiça quando questionado sobre os vergonhosos atrasos no pagamento de pensões.

E é esta gestão que se traduz no grau de satisfação dos cidadãos contribuintes, isto é, na sua felicidade.

E a felicidade pode medir-se?

Anualmente é publicado um índice de felicidade dos países, inspirado numa ideia posta em prática em 1972 pelo Governo do Butão, e que obedece a uma média de níveis de bem-estar que vão do económico ao físico, passando pelo político, o ambiental, o social, o mental e o trabalho.

E é esta média que é anunciada no Relatório Mundial de Felicidade que, em 2018, coloca a Finlândia no primeiro lugar, seguindo-se a Noruega, a Dinamarca, a Islândia e a Suíça. Nos primeiros dez países, sete são europeus, sendo o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália os restantes.

Valendo o que vale, este índice mostra-nos pelo menos uma tendência. Países europeus com forte Estado social, onde o peso dos impostos até é grande, são países com povos felizes.

Portugal situa-se exatamente no meio da tabela: 77.o em 156 países.

Temos um país lindo, muito sol, gente boa, mas, apesar de tudo isto, não nos sentimos muito felizes.

Uma ronda pelos serviços públicos mostra-nos claramente uma das principais razões deste estado intermédio.

E lá iremos de novo, pacientemente, para nova fila.

Que remédio!

Jornalista