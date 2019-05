Quando a xenofobia veste traje

Os cartazes colocados por alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que anunciavam pedras grátis para atirar aos colegas brasileiros tiveram, felizmente, uma resposta rápida. Não se pode virar a cara a estes casos.

s vezes, no melhor pano cai a nódoa. Numa altura em que andamos todos muito sensibilizados para comportamentos xenófobos e racistas percebemos que eles brotam exatamente nos locais de onde nos deveriam chegar os exemplos. Da academia. Nos últimos dias, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foi afixado um cartaz junto a um caixote com pedras com a inscrição: “Grátis se for para atirar a um zuca (que passou à frente no mestrado)”.

A frase, inserida na campanha eleitoral para a associação académica, não é apenas infeliz e em poucos dias estava a atravessar fronteiras e a ter destaque nos principais jornais do Brasil, com títulos que nos envergonham enquanto país.

Estou certo de que a equiparação das notas de quem chega do outro lado do Atlântico gera alguma injustiça para com os alunos portugueses que querem entrar no mestrado, mas há uma coisa que nunca podemos esquecer: nada pode justificar uma “brincadeira” destas – como foi considerada pelo grupo que idealizou a frase. Muito menos em contexto académico.

E digo-o com propriedade. Com a propriedade de quem frequentou o ensino superior brasileiro e sentiu na pele várias brincadeiras que, não sendo de teor tão grave, eram desnecessárias por terem na sua génese não questões pessoais, mas apenas e só a minha origem. Não podemos virar a cara, porque são estas “brincadeiras” que, maiores ou menores, criam fossos entre nós, nos distanciam e perpetuam estereótipos e constroem ódios. Basta ver muitos dos comentários que foram surgindo nas redes sociais e nos sites dos jornais que noticiaram este incidente.

Felizmente que a universidade foi rápida a reagir. António Cruz Serra, reitor, não teve meias-palavras: “Não é admissível na ULisboa nenhum comportamento de xenofobia e serão tomadas posições para punir exemplarmente os responsáveis” – uma posição que mais tarde acabou por ser acompanhada pela Faculdade de Direito. “A nossa faculdade orgulha--se de ser um espaço de liberdade de opinião e de incentivo à participação cívica responsável, convivendo com a autocrítica, o humor e a sátira”, refere, concluindo: “Mesmo em campanha eleitoral para os órgãos associativos dos estudantes, não serão toleradas quaisquer ações ofensivas relativamente a alunos da Faculdade”.

O que mais uma vez está aqui em causa é se no humor vale tudo, até porque é obvio que aquelas pedras não estavam ali para ser efetivamente atiradas. Ou seja, coloca-se a mesma questão que se colocara “n” vezes quando foi feito o ataque ao Charlie Hebdo: há limites?

Os limites existem no humor como existem em tudo o resto. E, tal como em tudo o resto, quando se ultrapassam os limites deve haver punição.

Entre portugueses e brasileiros são comuns as piadas xenófobas e cabia à academia, entenda-se aos que têm o privilégio de a frequentar, pôr fim a esses maus exemplos. Ainda em 2017 vi na primeira fila um grande exemplo disso: uma turma de portugueses, brasileiros, angolanos e uma cabo-verdiana que terminou muito mais rica e com muito menos estereótipos.

Nos nove meses de convivência, divididos entre Portugal, Angola e Brasil, houve surpresas, boas e más, houve risos, sorrisos e descobertas, mas nunca houve pedras grátis. Nos intervalos havia grupos mistos, e mesmo quando algum professor, fosse de que nacionalidade fosse, surgia com piadas relativas à origem de algum de nós, havia sempre um grupo de várias nacionalidades que estava do mesmo lado.

Fiquei mesmo a pensar que poderíamos ser nós a mudar isto.

Jornalista