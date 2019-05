A epidemia das trotinetes

Os Estados Unidos já começaram a estudar o problema. O que é demais é moléstia, mas há muito pouco travão nestas novas modas globais.

“Porque é que o rapaz veio para a rua sem sapato?”, pergunta a minha filha de três anos, sempre atenta aos pormenores. À nossa frente está um jovem de pé engessado e canadianas. “Caiu de trotinete e partiu um ossinho do pé. E já não é a primeira vez”, responde a mãe, resignada. Em poucos meses passaram a estar por todo o lado, caídas na rua, aos grupos junto aos principais monumentos, perdidas no meio de passeios em zonas da cidade onde não se avista vivalma – um verdadeiro mistério. Encontrar os acidentados, pelos vistos, também começa a não ser muito difícil.

O cenário, porém, começa a ter qualquer coisa de surreal. É que nem toda a gente terá grande destreza para aventuras e, com a facilidade com que se pega numa no meio da rua, lançam-se à aventura sem pensar duas vezes. Esta semana, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre o assunto: depois de um estudo epidemiológico – daqueles que se fariam perante um surto de doença, anunciaram em março – concluíram que por cada 100 mil voltinhas há 14,3 lesões. Os problemas mais comuns são traumas cranianos, que seriam potencialmente evitáveis se as pessoas usassem capacetes, mas lá como cá não é obrigatório – a segurança aparentemente não é uma preocupação das entidades competentes e é preciso os números começarem a crescer para se perceber que é preciso fazer alguma coisa. Do outro lado do Atlântico, fala-se de uma verdadeira epidemia.

Como é que chegamos ao ponto de ser preciso um estudo epidemiológico sobre trotinetes elétricas, moda que em pouco tempo alastrou a nível global? Não tínhamos coisas suficientes com que nos preocupar?

Se os impactos na saúde começam a ser contabilizados, nas cidades o problema é visível há algum tempo. Como é que um negócio se apodera das ruas sem que pareça haver qualquer consequência? Pagam alguma coisa para ficarem paradas na rua? Se qualquer outra pessoa quisesse montar o seu negócio num passeio, à porta de um museu, não teria de pedir licença?

No último fim de semana, em Belém, não eram só as trotinetes, eram motas elétricas, bicicletas, ofertas cosmopolitas que fazem com que os tradicionais passeios a pé – coisa antiquada e sem adrenalina suficiente, conclui-se – se tornem um permanente sobressalto perante gente que acelera sem ter em conta que há pessoas à frente e que apanhar com um bicho daqueles pode não ser brincadeira. Até podemos querer deixar as crianças andar livremente, mas em algumas zonas torna-se um bocado impossível não as obrigar a andar de mão dada o tempo todo. É suposto fechar os miúdos nos parques infantis enquanto os passeios se tornam locais de desporto sobre rodas? É assim que se promove a mobilidade urbana?

São elétricas, não poluem, dizem. Há dias um amigo enviou-me umas fotografias de trotinetes atoladas no Tejo. Não era uma, eram várias. Não era só um estudo epidemiológico, era um estudo de impacto ambiental. E outro de bom senso, para pensarmos duas vezes no que andamos a deixar fazer ao espaço que é suposto ser de todos.

Jornalista

Escreve à sexta-feira