Filipe Albuquerque e João Barbosa esperam agora somar vitórias no IMSA WeatherTech SportsCar Championship, que durante este fim-de-semana visita o circuito de Mid-Ohio, nos Estados Unidos da América.

Depois da vitória conseguida em Long Beach ao volante do Mustang Sampling Cadillac DPi-V. R com o #5, a dupla portuguesa quer brilhar esta quarta jornada da temporada, de modo a continuar na discussão do título no Campeonato.

“O sentimento de vitória é muito bom, especialmente quando não estamos à espera que aconteça, como foi o caso em Long Beach”, disse Filipe Albuquerque, assinalando que “tivemos um início de temporada complicado, mas no IMSA tudo é possível e é isso que o torna tão especial”.

“A chave para o êxito é mantermo-nos sempre longe dos problemas e aproveitar todas as oportunidades para chegar à vitória, foi isso que fizemos em Long Beach, o que nos deixa nesta altura tão motivados”, acrescentou Filipe Albuquerque.

Em 2018, a dupla portuguesa foi a quarta classificada nesta prova e “o resultado do ano passado foi o possível, dadas as circunstâncias, por isso eu espero que agora consigamos pelo menos, um lugar no pódio, estou com alguma curiosidade para experimentar os pneus Michelin que espero nos dê confiança para a corrida”, afirmou Filipe Albuquerque.

Após a última prova num circuito citadino Filipe Albuquerque está satisfeito por regressar a um traçado, dito, normal, dizendo que não vamos ter as paredes tão perto, mas se não fizermos as coisas bem, os acidentes acontecem, assim não há espaço para qualquer erro”.

“Adoramos vencer”

Para João Barbosa, lutar pelas vitórias “é a razão pela qual competimos e depois de Long Beach tivemos a oportunidade de festejar, mas no dia a seguir, já estávamos focados em Mid-Ohio e em analisar o que podíamos ter feito melhor e de diferente, porque adoramos vencer, mas detestamos ainda mais perder”.

“O traçado de Mid-Ohio é muito técnico e não facilita as ultrapassagens, sendo que cada circuito representa um desafio diferente e Mid Ohio é definitivamente exigente devido às mudanças de altitude e aos níveis de aderência, é o tipo de circuito que nos põe à prova”, salientou o mesmo piloto.

João Barbosa partilha a mesma opinião relativamente aos pneus, dizendo que “a Michelin tem sido uma ótima parceira este ano, mas não podemos esquecer o papel importante que a Continental desempenhou ao longo dos anos neste campeonato”.

A prova arrancará no próximo domingo, pelas 18h40, com transmissão em directo no site do campeonato em www.imsa.com.